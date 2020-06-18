В связи с расследованием уголовного дела об убийстве, совершенном в квартире на улице Приорова в столице, следователи проводят обыск в квартире стрелка и в его машине.

Как сообщает Life Shot, в автомобиле, который записан на отца стрелявшего, был найден чехол от винтовки, банки из-под энергетических напитков, а также много мусора. Еще — странный кейс серебристого цвета.

По информации Mash, также в салоне находился ящик для инструментов, в котором лежал чехол под патроны, и упаковка от недавно купленной "Сайги".

"И еще один сверток в бардачке, его откроют в лаборатории", — говорится в сообщении.

В багажнике, как сообщается, была лопата. LIfe Shot уточняет, что там же находился топор.