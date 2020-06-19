Число новых случаев заражения коронавирусом в Марокко за сутки выросло в семь раз по сравнению с предыдущими и стало рекордным с начало пандемии — зафиксированы 539 новых случаев, следует из опубликованных минздравом страны данных.

Согласно данным минздрава на вечер пятницы, за сутки были зафиксированы 539 новых случаев заражения — это рекордный показатель с начала эпидемии в стране. В четверг вечером министерство сообщало всего о 77 новых случаях.

«457 из новых случаев зарегистрированы в столичном районе Рабат/Сале/Кенитра, симптомов у них нет», — цитирует агентство MAP главу Департамента инфекционных заболеваний Хинд аз-Зейн. По данным агентства, эти 457 человек работали на предприятии по сбору и упаковке фруктов.

«Новых смертей от заболевания не зафиксировано, таким образом, общее число скончавшихся не изменилось и составляет 213 человек», — заявила аз-Зейн.

Всего в королевстве со 2 марта, когда власти сообщили о первом заболевшем коронавирусом, зарегистрированы 9613 случаев COVID-19, выздоровели 8117 человек.

В Марокко произведено более 496 тысяч тестов на коронавирус.

Власти Марокко ранее приняли решение продлить до 10 июля режим санитарного чрезвычайного положения для борьбы с эпидемией.

Правительство также предоставило главе МВД полномочия, позволяющие смягчать введенные в рамках ЧП ограничения в тех районах страны, где эпидемиологическая ситуация будет улучшаться.

В рамках режима ЧП, введенного 20 марта, власти могут принимать меры по недопущению передвижения граждан за пределами их мест проживания, за исключением крайней необходимости, запрещать массовые собрания. Введено также обязательное использование медицинских масок для всех покидающих места проживания людей. За нарушения этих мер предусмотрены денежные штрафы, тюремное заключение сроком от одного до трех месяцев. На время ЧП закрыты торговые центры и другие учреждения, с 15 марта полностью приостановлено международное авиасообщение.