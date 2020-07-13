Украина приступила к реализации проекта по постройке в Мариуполе завода по очистке воды за кредитные средства, предоставленные Францией, заявил в понедельник посол Франции на Украине Этьен де Понсен на пресс-конференции.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительства Украины и Франции подписали соглашение о предоставлении 64 миллионов евро на проект модернизации системы водоснабжения в Мариуполе. Согласно договору, кредитные средства должны полностью покрыть стоимость проекта модернизации системы поставки питьевой воды в городе. Около 70% товаров и услуг будут закуплены во Франции, 30% — на Украине или у третьих сторон.

«Для меня большая честь присутствовать сегодня на этой церемонии по запуску показательного проекта для нашего двустороннего сотрудничества… Мне чрезвычайно приятно, что проект, о котором сейчас идет речь, который финансируется за средства французского казначейства, мы запускаем сегодня», — заявил Понсен.

По его словам, в ближайшие недели начнутся технические работы по реализации проекта. Посол сказал, что, согласно проекту, завод по очистке воды в Мариуполе будет построен в 2023 году, максимум — в 2024 году. Понсен добавил, что Франция предоставляет Украине на реализацию этого проекта кредит в размере 64 миллионов евро под 0,08% годовых сроком на 30 лет.

Вместе с тем посол отметил, что после реализации этого проекта правительство Франции продолжит поддерживать аналогичные инициативы в Донбассе.