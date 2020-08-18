Военные западноафриканской страны Мали подняли мятеж близ ее столицы Бамако, передает агентство Рейтер со ссылкой на сообщение посольства Норвегии и источник в структурах безопасности.

Источник в спецслужбах заявил агентству, что произошел «мятеж», добавив, что «военные взяли в руки оружие».

«Посольство получило данные о мятеже в вооруженных силах, войска направляются в Бамако. Норвежцам следует проявлять осторожность и по возможности оставаться дома, пока ситуация не прояснится», — цитирует агентство сообщение посольства.

Также порекомендовали своим гражданам не покидать жилища посольства Франции и Испании.

«Посольство рекомендует проявлять максимальную осторожность и избегать любых перемещений, кроме как в случае крайней необходимости», — говорится в сообщении испанского посольства в Twitter.

Французское посольство заявило также о «напряженной ситуации» в районе Кати у Бамако.

Радиостанция RFI сообщает со ссылкой на местных жителей, что утром во вторник в районе военного лагеря в Кати были слышны выстрелы. Дорога на базу заблокирована, доступ к ней закрыт. Коммуна Кати расположена недалеко от президентского дворца.