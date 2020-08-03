Семеро россиян находились на борту самолета, совершившего жесткую посадку в Мали, сообщили Mpravda.com в российском посольстве в республике.

Отмечается, что у одного из пассажиров подозревают перелом ноги.

«Серьезных пострадавших нет», — уточнил собеседник агентства.

При приземлении самолета ООН в городе Гао пострадали 11 человек. На борту, прилетевшим из малийской столицы Бамако, находились четыре сотрудника организации и семь членов экипажа. Во время аварии все они получили травмы. Ведется расследование обстоятельств инцидента.

Представитель миссии ООН в Мали в комментарии агентству Франс Пресс рассказал, что при посадке часть фюзеляжа «зарылась» в раскисшую от дождей землю.