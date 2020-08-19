Военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о создании Национального комитета для спасения народа.

«Мы, Национальный комитет для спасения народа решили взять обязательства перед народом и перед историей обеспечить продолжение (существования) государства», — заявил представитель мятежников в эфире телеканала ORTM1.

Инициаторы мятежа призвали к политической трансформации, ведущей к выборам, а также заверили, что будут соблюдать все международные соглашения.

Все границы Мали будут закрыты до дальнейшего распоряжения.

Переворот в Мали

Мятеж в Мали начался накануне на военной базе близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе.

Позже президент объявил о своей отставке, а также о роспуске парламента и правительства.

Ранее местные СМИ сообщали, что мятеж в Мали возглавляют полковники Дьяу и Камара, а также генерал Шейк Фантамади Дембеле.

МИД России выразил озабоченность ситуацией. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что пока не ясно, как будут развиваться события в Мали.

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил мятеж в Мали и призвал немедленно восстановить конституционный порядок и верховенство закона, а также освободить руководителей страны.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), в которое входят 15 стран, решило закрыть все границы и прекратить экономические сделки с Мали.