По меньшей мере 14 человек погибли, более 150 пострадали в ходе столкновений на акциях протеста против действующей власти, которые проходили в столице Мали Бамако в конце прошлой недели, сообщается в заявлении официального представителя управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел.

«Отдел по правам человека и защиты Миссии ООН в Мали (MINUSMA) подтвердил, что по меньшей мере 14 протестующих, в том числе одна женщина и два мальчика, были убиты и 154 получили ранения», — говорится в заявлении.

Отмечается также, что по меньшей мере 200 человек были арестованы.

Троссел также призвала провести «быстрое, тщательное, прозрачное и независимое расследование предполагаемых нарушений прав человека и актов насилия, совершенных во время демонстраций».

В четверг 9 июля противники президента Мали Ибрагима Бубакара Кейты, требующие его отставки, захватили государственный телеканал в столице страны Бамако, канал прервал вещание. Протестующие, которых выйти на митинг призвала оппозиционная коалиция «Движение пятого июня», также попытались занять два крупных моста. В ходе акций происходили столкновения с полицией, которая применяла против протестующих слезоточивый газ. Впоследствии нескольких оппозиционеров, как сообщалось, задержали правоохранители.

Мали переживает период напряженности после выборов в законодательные органы в марте прошлого года.