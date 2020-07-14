В Малайзии выросло число заразившихся коронавирусом граждан, недавно вернувшихся на родину из ряда стран, в том числе из РФ, сообщил генеральный директор департамента общественного здоровья министерства здравоохранения Малайзии Нур Нишам Абдулла, которого цитирует интернет-версия газеты The Star.

Нур Нишам Абдулла сообщил, что в Малайзии во вторник не зарегистрировано новых случаев заражения внутри страны, однако зарегистрированы случаи заражения у граждан, вернувшихся из-за границы, в том числе из России.

По его словам, из 22 человек, вернувшихся из российского Новгорода за последние недели, пятеро, включая пациента, прибывшего в страну 13 июля, оказались инфицированы коронавирусом. Еще 17 человек и их родственники находятся под наблюдением, сказал гендиректор департамента.

Он также сообщил журналистам, что во вторник в Малайзии были зарегистрированы четыре случая заражения, все «ввозные» — среди пациентов три гражданина Малайзии и один иностранец. Новых смертей от коронавирусной инфекции в стране не зарегистрировано. Всего с начала пандемии в Малайзии коронавирусной инфекцией заболели 8 729 человек, скончались 122 человека, выздоровели 8 524 человека.

«В настоящее время в больницах проходят лечение 83 человека, из них в реанимационных отделениях – шесть человек, двое из которых подключены к аппаратам ИВЛ», — сказал Нур Нишам Абдулла.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.