Власти Малайзии приняли решение ввести с 1 августа обязательное ношение масок в людных местах, сообщает издание Star со ссылкой на старшего министра по вопросам безопасности страны Исмаила Сабри Яакоба.

«Министерство здравоохранения сообщает, что 50% пациентов, находящихся на домашнем карантине, не следуют стандартным процедурам… Принимая во внимание увеличение… случаев COVID-19, мы приняли решение сделать обязательным постановление (о ношении масок – ред.)», — заявил министр в ходе пресс-конференции, его слова приводит издание.

Тем, кто нарушит постановление властей, грозит штраф или судебное разбирательство.

Министр отметил, что ранее власти воздерживались от введения данной меры, так как для граждан с низким уровнем дохода необходимость приобретать маски могло бы быть проблематичным с экономической точки зрения. Однако, согласно ВОЗ, четко следуя необходимым требованиям, люди могут делать маски и в домашних условиях, подчеркнул он. Министр также посоветовал гражданам не пренебрегать масочным режимом еще до вступления в силу постановления.

«Ношение масок и соблюдение социальной дистанции существенно поможет сдержать распространение COVID-19», – подчеркнул он.

Ранее Малайзия на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации повторно ввела обязательный 14-дневный карантин в гостиницах или государственных карантинных центрах для всех лиц, въезжающих в страну.

По последним данным, в Малайзии коронавирусом заразились 8840 человек. Скончались 123 пациента с COVID-19. Число выздоровевших составляет 8574.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.