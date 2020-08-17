Малайзийский северный штат Пинанг, состоящий из острова и материковой части, в понедельник был вынужден вновь полностью закрыться для въезда гостей из других регионов страны в связи с регистрацией в последние дни семи новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом в понедельник заявил главный министр (глава исполнительной власти) провинции Пинанг Чоу Кон Яо, слова которого приводит интернет-версия газеты The Star.

«В связи с одновременным возникновением сразу нескольких случаев заражения мы вынуждены временно закрыть въезд в штат и на остров Пинанг для туристов, прибывающих в лечебных целях», — заявил он журналистам.

Местные «медицинские» туристы были единственной категорией путешественников, которые могли посещать Пинанг, традиционное место отдыха как для малайзийских граждан, так и для иностранцев, после снятия в августе большей части ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Все новые случаи заражения, по информации медицинских властей штата, ввозные. Заболевание обнаружено у граждан, прибывших на остров из материковых провинций Малайзии, сообщает газета.

С момента начала пандемии COVID-19 в Малайзии зарегистрированы 9 212 случаев заражения. 125 пациентов с коронавирусом скончались, 8 876 человек выздоровели. В штате Пинанг с начала пандемии заболели 126 человек, включая семь новых пациентов. За время пандемии в Пинанге скончался от коронавируса только один пациент.