Медицинские власти американского штата Флорида сообщили о выявлении случаев инфицирования вирусом Западного Нила в округе Майами-Дейд, центром которого является город Майами, сообщает газета Miami Herald.

Первые два случая заболевания были выявлены в мае, еще два случая — в июне. В четверг управление здравоохранения Флориды сообщило о выявлении 10 новых заболевших. При этом отмечается, что во всех случаях люди заразились внутри региона. Таким образом к настоящему моменту число заболевших достигло 14.

По данным издания, медицинские власти ввели в регионе режим повышенной готовности в связи с заболеванием, передаваемым комарами. Власти напомнили местным жителям о необходимости убирать предметы, которые могут накапливать воду и, тем самым, превратиться в места размножения комаров. Также они попросили граждан сливать стоячую воду из бассейнов, мусорных контейнеров, водостоков и других емкостей.

Лихорадка переносится комарами. Вирус может привести к осложнениям в центральной нервной системе, а именно энцефалиту, менингиту или параличу. Симптомами лихорадки Западного Нила являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.