В Магнитогорске водитель жестоко избил беременную на восьмом месяце девушку после того, как она сделала ему замечание по поводу припаркованного авто. Об этом пишет cheltv.ru.

По данным издания, инцидент произошел 6 июня, но известно об этом стало только сейчас. По словам родных пострадавшей, девушка высказала водителю недовольство по поводу того, что он припарковал машину. В ответ он набросился на нее с кулаками несколько раз ударил и попытался ударить ее ногой в живот.

Шумный конфликт привлек внимание жителей дома, они пришли на помощь девушки, но водитель сбежал с места происшествия. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию и и прокуратуру и зафиксировала побои. Против мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. В этом случае он может получить до двух лет лишения свободы.