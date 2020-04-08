В магазинах Приморского края по указанию губернатора региона Олега Кожемяко в рамках борьбы с коронавирусом вводятся санитарные часы для обработки магазинов и общественного транспорта. Об этом сообщило региональное правительство.

«На время санитарной обработки магазины должны быть закрыты. Отрегулируйте эту работу на местах, издайте соответствующие приказы и распоряжения», — заявил глава региона по итогам селекторного совещания с руководителями органов власти и главами муниципальных образований.

7 апреля пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко рассказал «Известиям», что власти обсуждают возможное ограничение числа покупателей в торговых залах. По его словам, такое решение может быть принято только в случае необходимости новых ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.

По последним данным, в России зафиксировано 7497 случаев заражения коронавирусом, всего умерли от инфекции 58 человек, а вылечились ― 494.

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