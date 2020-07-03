Международное агентство по атомной энергии в пятницу подтвердило, что на месте пожара на объекте в Иране ядерных материалов не было, говорится в заявлении, распространённом пресс-службой агентства.

«Иран проинформировал МАГАТЭ о пожаре в здании на территории комплекса по обогащению урана в Натанзе утром в четверг. Иран также проинформировал МАГАТЭ, что пожар был быстро потушен и что в здании не было ядерного или других радиоактивных материалов», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, Иран сообщил, что причина инцидента ещё не известна, добавив, что никто не пострадал и радиоактивного загрязнения не произошло.

«Агентство может подтвердить, что в момент происшествия инспекторов МАГАТЭ там мне было, на месте, где произошёл инцидент, нет ядерных материалов», — сообщили в МАГАТЭ.