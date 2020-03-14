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Шестерых сотрудников месторождения «Купол», который находится на Чукотке, в субботу госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус, все они контактировали с зараженным опасной инфекцией на предприятии, сообщила РИА Новости главный внештатный инфекционист минздрава Магаданской области Елена Кузьменко.

«На Чукотке госпитализировали жителя Магадана, у которого подтвердили диагноз «коронавирус». Эти шестеро с ним контактировали и возвращались через Магадан в разные регионы России домой с вахты. В Магадане всех их госпитализировали, у них взяли анализы. Результаты будут известны только завтра. Все шестеро чувствуют себя хорошо», — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что заразившийся коронавирусом магаданец недавно вернулся из поездки в Италию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.

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