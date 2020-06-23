В мае 2020 года в России было продано 15 новых электромобилей, на 44% меньше, чем в мае 2019 года (27 штук). Такие данные приводит агентство «Автостат».

Две трети проданных машин пришлись на электрокары Nissan Leaf. Также покупатели приобрели три Tesla Model X и два Jaguar I-Pace. Три электромобиля купили в Москве, два — в Иркутской области, а оставшиеся 10 машин были куплены в 10-ти регионах.

Аналитики также отмечают, что по итогам пяти месяцев 2020 года в России купили 92 новых электромобиля. По сравнению с прошлым годом этот показатель упал на 23%, что сопоставимо с падением авторынка в целом.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае составили 63 033 автомобиля. Этот показатель заметно вырос относительно апреля, но по сравнению с маем 2019 года продажи упали на 51,8%. По итогам пяти месяцев 2020 года продажи составили 478 135 машин, сократившись на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидерство на рынке сохранила компания «АвтоВАЗ», продажи которой составили 15 580 автомобилей Lada (без учета 1083 машин Niva, ранее продававшихся под брендом Chevrolet), сократившись на 46%. Далее идут компании Kia (8008 машин, -59%), Hyundai (6477 машин, -57%), Renault (5640 машин, -47%), Toyota (4486 машин, -43%), Volkswagen (3621 машина, -58%) и Skoda (2893 машины, -59%).

В начале июня стало известно, что власти Германии в рамках плана по выводу экономики страны из кризиса обяжут все автозаправки установить зарядные станции для электромобилей. Это шаг вкупе с повышением налогов для владельцев мощных спорткаров и повышением субсидии на покупку электромобиля стоимостью до 40 тыс. евро с 3 тыс. до 6 тыс. евро должен привести к заметному росту спроса на экологически чистые электрокары. Также правительство Германии намерено выделить 2,5 млрд евро на производство батарей для электромобилей и зарядных станций.

В прошлом году в Германии на долю электромобилей пришлось лишь 1,8% продаж новых пассажирских машин, а в мае 2020 года этот показатель составил 3,3%.