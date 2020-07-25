По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы в ходе акции протеста в американском городе Луисвилл, штат Кентукки, сообщает местная газета Courier Journal.

Демонстрация с требованием справедливости и правосудия в деле о гибели 26-летней темнокожей американки Бреонны Тейлор от рук полицейских в Луисвилле проходит в городе в субботу. Инцидент со стрельбой произошел в городском парке около 13.00 (20.00 мск).

По словам полиции, пострадавшие и участники происшествия являются членами радикального вооруженного формирования. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.

Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.