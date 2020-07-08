Лесной пожар в Луганской области Украины, из-за которого погибли люди и повреждены дома, локализовали, заявил в среду президент страны Владимир Зеленский.

Пресс-служба МВД Украины сообщила во вторник, что вследствие лесных пожаров в Луганской области погибли по меньшей мере шесть человек, девять госпитализированы. В среду в офисе омбудсмена Украины сообщили, что в больнице находятся 17 детей и 10 взрослых, еще один человек умер. Зеленский приезжал в Луганскую область в связи с лесными пожарами.

«Мы сегодня были на востоке, вся техника там работает, локализованный пожар», — сказал Зеленский во время общения с журналистами в Черновицкой области.

Он добавил, что из-за пожара пострадали много людей, кабмин уже выделил средства, чтобы помочь пострадавшим восстановить жилье.

Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник в понедельник. Во вторник спасателям удалось локализовать его на площади 85 гектаров. Однако из-за порывов ветра возникли несколько новых очагов, жителей двух поселков начали эвакуировать. Зеленский провел экстренное совещание, во время которого распорядился задействовать дополнительные ресурсы для тушения очагов возгорания. Глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что причиной лесных пожаров в регионе может быть поджог. Нацполиция Украины завела дело по статье «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».