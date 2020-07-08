Авиацию привлекли к тушению лесных пожаров в Луганской области Украины, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

Пресс-службы МВД Украины сообщила во вторник, что вследствие лесных пожаров в Луганской области погибли по меньшей мере шесть человек, девять госпитализированы.

«По состоянию на 08.00 (совпадает с мск) 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново… К тушению привлечены 1125 человек и 201 единица техники, из них от Госслужбы по ЧС 638 человек личного состава и 140 единиц техники, в том числе два самолета АН-32П», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, спасатели эвакуировали из жилых домов в селе Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек, в том числе 13 детей, и 30 человек отселили.

«В результате пожара огнем уничтожено в селе Смоляниново 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов кооператива «Волчье озеро», — говорится в сообщении.

Пожар на территории двух лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области возник в понедельник. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 85 гектаров во вторник. Однако из-за порывов ветра во вторник возникли несколько новых очагов лесных пожаров, была начата эвакуация жителей двух поселков. Президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание из-за лесных пожаров в Луганской области, во время которого распорядился задействовать дополнительные ресурсы для тушения очагов возгорания. Глава областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что причиной лесных пожаров в регионе может быть поджог. Нацполиция Украины завела дело по факту лесных пожаров по статье «нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».