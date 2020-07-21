В Луцке возле места, где был совершен захват заложников, прогремели взрывы, сообщает УНИАН.

Отмечается, что взрывное устройство бросил мужчина, который находится внутри. Сообщается, что это может быть граната. Некоторые украинские СМИ подчеркивают, что взрыва было три.

Ранее в Луцке был произведен заложников мужчиной, который называет себя Максим Плохой. У него имеется автомат, он требует, чтобы ряд олигархов – Порошенко, Ахметов, Медведчук и другие, опубликовали видеопризнание, что они являются «террористами в законе». На данный момент известно, что мужчина суммарно отсидел в местах лишения свободы 10 лет. После захвата заложников он обзванивал их родственников, требуя сообщить о произошедшем в СМИ.

Также недавно сообщалось о произведенном выстреле в здание, где в Луцке находится глава МВД страны Арсен Аваков. Кто совершил выстрел, пока неизвестно.