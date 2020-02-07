СПОРТ

В Лужниках прошел турнир по художественной гимнастике

23:53 07/02/2020

Первый международный турнир в олимпийском сезоне. Гимнастки из 32 стран приехали в Россию на Кубок чемпионок Газпром имени Алины Кабаевой. В церемонии открытия участвовали самые юные спортсменки. Соревнования в этом году посвятили 75-летию победы, передает «МИР 24».

Турнир впервые будет проводиться во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках. Ранее здесь проходил чемпионат России по художественной гимнастике и первый в истории юниорский чемпионат мира. За время работы дворец стал спортивным символом столицы.

«У нас сейчас президент Международной Федерации гимнастики Моринари Ватанабе, он очень хорошо знает художественную гимнастику и настоящий подвижник этого вида спорта. Думаю, он примет правильное решение, чтобы художественная гимнастика развивалась вперед и то, что делала Алина Кабаева, снова возродилось», – рассказала Ирина Винер-Усманова. Квалификация московского этапа Гран-при продолжится в субботу, а в воскресенье пройдут финалы в отдельных и групповых упражнениях с мячами, булавами, лентой и обручами.



