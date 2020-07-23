Двое сотрудников уголовного розыска задержаны в Люберцах за мошенничество. Они подозреваются в получении крупной суммы денег от подозреваемых.

Как стало известно «», речь идет о 32-летнем майоре и 38-летнем капитане, оперативниках МУ МВД «Люберецкое». Они изобличены в том, что в феврале завладели материальными средствами двоих подозреваемых в совершении преступления, обещая не привлекать их к уголовной ответственности. На самом деле выполнять обещания оперативники не собирались. Общая сумма похищенного имущества и денег составила 6,83 млн рублей.