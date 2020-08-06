Жителям Лос-Анджелеса, которые будут проводить дома запрещенные в настоящее время вечеринки, отключат воду и электричество, сообщил мэр города Эрик Гарсетти.

Он отметил, что эта мера направлена на сокращение распространения коронавируса в городе.

«При том, что мы уже закрыли все ночные клубы и бары, эти масштабные домашние вечеринки превратились практически в ночные клубы… В связи с этим я разрешаю отключать услуги департамента водоснабжения и электричества Лос-Анджелеса в тех недопустимых случаях, когда дома, организации и другие площадки принимают запрещенные крупные собрания», — сказал Гарсетти в ходе пресс -конференции, которая транслировалась в Youtube.

По последним данным, в округе Лос-Анджелес зафиксировано свыше 197 тысяч случаев заражения и 4825 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Штат Калифорния, где находится Лос-Анджелес, находится на первом месте по числу случаев заражения в США.