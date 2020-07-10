Сотруднику полиции Лондона Бенджамину Ханнаму в четверг предъявили обвинения в терроризме, говорится в официальном заявлении полиции.

«Офицеру, находящемуся на испытательном сроке в полиции Лондона, было сегодня, 9 июля, предъявлено обвинение в пяти преступлениях после расследования, проведенного контртеррористическим командованием (полиции Лондона – ред.)», — говорится в официальном заявлении столичной полиции.

Сообщается, что Бенджамин Ханнам обвиняется в преступлениях, совершенных с 2016 по 2018 год, включая участие в деятельности запрещенной ультраправой организации National Action и хранение непристойных детских снимков. По информации полиции Лондона, Ханнам при вступлении в службу в полиции давал заведомо ложные сведения о себе, что он не состоит в террористических организациях.

Ханнам был освобожден под залог, он предстанет перед магистратским судом лондонского района Вестминстер 6 августа.