Одиннадцать сотрудников полиции Лондона пострадали при попытке разогнать незаконную музыкальную вечеринку в ночь на субботу в районе Хаммерсмит и Фулэм, сообщается в заявлении полиции.

Ранее сообщалось о семи пострадавших полицейских. Сотрудники выехали после жалоб жителей на большое скопление людей, шум, антисоциальное поведение и столкновения в районе Хаммерсмит и Фулэм. Присутствующие встретили полицию враждебно, собравшиеся бросали в полицейских кирпичи и другие предметы.

Согласно заявлению полиции, при разгоне незаконной вечеринки пострадали 11 полицейских. Хотя серьезных ранений никто не получил, у двоих полицейских были зафиксированы переломы костей.

По факту инцидента было начато расследование, отметила полиция.

«Мы находимся в процессе выявления лиц, причастных к насилию и беспорядкам прошлой ночью. Нам еще предстоит произвести аресты, однако расследование идет полным ходом», — заявил главный инспектор полиции.

На данный момент полиция еще никого не задержала.