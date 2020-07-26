Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес подчеркнул важность пересмотра внешней политики Великобритании, а также политики в области обороны, безопасности и развития из-за опасений угроз в космосе со стороны России и Китая.

Глава британской космической программы вице-маршал Харви Смит на этой неделе вслед за космическим командованием США обвинил Россию в проведении в июле испытания в космосе противоспутникового оружия. Космическое командование США заявило, что располагает доказательствами, что Россия провела «неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия». По американским данным, 15 июля от спутника «Космос-2543» отделился другой объект. Как заявляют американские военные, запуск «объекта» был проведен рядом с другим российским спутником.

"На этой неделе нам напомнили об угрозе, которую представляет Россия нашей национальной безопасности, провокационным испытанием похожего на оружие снаряда со спутника, что ставит под угрозу мирное использование космоса … Но Россия не одна. Китай также разрабатывает наступательное космическое оружие, и оба государства наращивают свой потенциал", — написал Уоллес в письме в газете Telegraph.

«Такое поведение только подчеркивает важность пересмотра, которое сейчас проводит государство, нашей политики в области внешнеполитической деятельности, безопасности, обороны и развития», — отметил министр обороны Соединенного королевства.

Он отметил, что после пересмотра министерство обороны Великобритании сможет лучше реагировать на угрозы, а активность ведомства в сфере космоса, кибербезопасности и под водой возрастет.

Пятнадцатого июля Минобороны России действительно сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат. Ситуацию 2017 года американские военные вспоминают в связи с запуском в июне того года Россией спутника-платформы «Космос-2519», от которого в августе отделился малый космический аппарат. В каталоге ВВС США второй спутник получил наименование «Космос-2521».

В МИД РФ сообщили, что испытания российского космического аппарата, проведенные Минобороны в середине июля, не создавали угрозы для других космических объектов и не нарушали международное право. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения США, заявил, что Россия привержена задаче полной демилитаризации космоса и неразмещения в космосе каких-либо видов вооружения.