Итальянские власти увеличивают число мест в палатах интенсивной терапии, для которых всегда необходимы аппараты искусственной вентиляции легких, заявил Mpravda.com представитель асессора области Ломбардия по вопросам здравоохранения Джулио Галлеры.

«Правительственный план предусматривает увеличение мест в интенсивной терапии на 50-70% в свете возможного прихода второй волны. Все областные медицинские власти оборудуют свои больницы новыми койками, поэтому аппараты ИВЛ необходимы всегда», — заявил он, комментируя заявление о том, что Россия возобновила поставки ИВЛ за рубеж.

По словам представителя областного правительств Ломбардии, помимо закупок аппаратура и медикаменты поставляются за счет пожертвований со стороны различных организаций.

На этой неделе глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия возобновила экспорт аппаратов искусственной вентиляции легких после запрета, введенного в РФ в отношении поставок медицинской продукции в период активного распространения коронавируса.

«Ломбардия должна увеличить число мест в интенсивной и субинтенсивной терапии с примерно 800 до 1446, причем не для экстренных ситуаций, а в структурном плане. И для каждого места нужен аппарат», — сказал сотрудник пресс-службы Галлеры.

В конце марта посол Италии в Москве Паскуале Терраччано заявил, что Россия передала Италии 600 аппаратов искусственной вентиляции легких.