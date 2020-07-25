Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, корректировавший огонь по подконтрольному ополченцам поселку Золотое-5 в Донбассе, заявил в субботу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о минометном обстреле поселка Золотое-5 в Донбассе, в ходе обстрела поврежден жилой дом и электроподстанция, перебита высоковольтная линия.

«Слаженными действиями расчетов противовоздушной обороны (ПВО) и станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тритон М1″ был уничтожен вражеский БПЛА типа Mavic PRO, осуществлявший корректировку минометного огня противника», — заявил Осадчий.

По его словам, также Народная милиция подавила огневую активность украинских силовиков, в результате чего, по предварительным данным ЛНР, двое военнослужащих ВС Украины получили ранения.

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.