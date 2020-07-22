Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики уничтожила позицию украинских силовиков, с которой велся огонь по селу Знаменка в Донбассе, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Ранее в ЛНР заявили об обстреле в среду со стороны украинских силовиков жилого района села Знаменка, в результате которого был поврежден жилой дом.

«Адекватными действиями наших защитников огневая активность противника была пресечена», — сказал Осадчий журналистам.

Он уточнил, что, по предварительной информации, один украинский силовик погиб и двое ранены, также была повреждена боевая машина пехоты.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.