Украинские силовики в субботу открыли огонь по жилому району подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Золотое-5 в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«На Славяносербском направлении боевики 30-й бригады (ВС Украины — ред.)… из минометов калибра 120-миллиметров обстреляли населенный пункт Золотое-5», — сообщил Осадчий.

По его словам, украинские силовики выпустили по жилому району поселка десять мин. Осадчий уточнил, что в результате обстрела поврежден жилой дом.

«Дополнительная информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения республики уточняется», — дополнил официальный представитель оборонного ведомства республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.