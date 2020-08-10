Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала взрыв на позициях украинских силовиков у линии соприкосновения, заявил официальный представитель ведомства Яков Осадчий.

По его словам, взрыв произошел минувшей ночью в районе позиций 93-й бригады ВСУ.

«После чего была слышна одна очередь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Новотошковское на позициях», — добавил Осадчий.

Он отметил, что в этом районе силовики под видом соблюдения режима прекращения огня проводят инженерные работы с применением окопных зарядов.

Ранее Народная милиция уже заявляла, что ВСУ используют перемирие для оборудования новых позиций и минирования территорий у линии соприкосновения.

С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение перемирия грозит дисциплинарная ответственность.