Житель самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате обстрела украинскими силовиками подконтрольного республике села Березовское, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее народная милиция ЛНР заявила об обстреле поселка Голубовское в Донбассе в пятницу, во время которого был поврежден жилой дом.

«В 15.20 (совпадает с мск) в результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины с направления населенного пункта Орехово (под контролем ВС Украины, — ред.) по населенному пункту Березовское с применением БМП-2 (25 выстрелов), получил ранение мужчина 1982 года рождения», — заявили в представительстве ЛНР в СЦКК.

По данным ведомства, мужчина получил осколочное ранение шеи и позвоночника. Как уточняет СЦКК, пострадавший доставлен в центральную городскую многопрофильную больницу города Кировск, где ему была оказана неотложная медицинская помощь.