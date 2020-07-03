Двое мирных жителей получили ранения в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили, что в пятницу украинские силовики открыли огонь из минометов калибром 120 миллиметров по территории республики, в результате в подконтрольном ЛНР поселке Голубовское была ранена женщина.

«Касательное осколочное ранение головы получила женщина 1967 года рождения, проживающая в населенном пункте Голубовское», — сказал Мазейкин. Также, по его словам, в четверг в подконтрольном ЛНР Фрунзе в результате обстрела получил ранение мужчина 1998 года рождения.

Мазейкин сообщил, что в результате обстрелов населенных пунктов республики за неделю были повреждены пять домов.