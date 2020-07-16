Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие групп снайперов украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

«В район населенного пункта Троицкое (под контролем Киева — ред.) в зоне ответственности 24 бригады ВСУ отмечено прибытие двух снайперских пар из состава полка «Азов», — заявил Филипоненко.

По его словам, в подразделения 25 бригады украинских силовиков также прибыли три снайперские пары, прошедшие, по данным Народной милиции ЛНР, подготовку в учебном центре под руководством канадских инструкторов.