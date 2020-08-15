Украинские силовики предложили Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики купить партию оружия, заявили в субботу журналистам в пресс-службе оборонного ведомства республики.

Ранее пресс-служба Народной милиции ЛНР заявила о проведении спецоперации по закупке ракет противотанкового комплекса украинского производства «Скиф» у военнослужащих ВС Украины.

"В настоящее время совместно с силовыми ведомствами республики прорабатывается очередное предложение о покупке партии оружия от вооруженных формирований Украины", — заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.

Ранее в пресс-службе ЛНР сообщили, что офицеры украинской армии все чаще «промышляют продажей оружия», ВСУ «готовы продавать оружие даже военнослужащим Народной милиции ЛНР».