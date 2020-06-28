Военнослужащий ВС Украины подорвался на растяжке в районе подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике населенного пункта Желобок у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

«Двадцать седьмого июня в районе населенного пункта Желобок в результате низкого уровня профессиональной подготовки расчета БПЛА (украинских силовиков. — Прим. ред.) было утеряно управление беспилотником типа «Фантом», осуществляющим видеофиксацию перемещения патруля миссии ОБСЕ», — заявил Осадчий.

Уточняется, что при попытке подобраться к месту падения беспилотника солдат ВС Украины подорвался на растяжке. По данным Народной милиции ЛНР, растяжки на этой территории установлены военнослужащими 93-й бригады украинских силовиков.

Осадчий добавил, что доклад о данной небоевой потере от командования соединения в вышестоящий штаб не проходил.