Украинские силовики пять раз за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу официальный представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Двенадцатого июня в ЛНР заявили, что украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю.

«Всего в течение недели вооруженные формирования Украины пять раз нарушили режим прекращения огня», — сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, украинские силовики вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Логвиново, Калиновка, Лозовое и Донецкий, используя минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БМП-2, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Осадчий уточнил, что обстрел Лозового украинские силовики корректировали при помощи беспилотного летательного аппарата, который позже сбила народная милиция ЛНР.