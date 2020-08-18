Украинские силовики шесть раз нарушили «режим тишины» с начала действия дополнительных мер по соблюдению перемирия в Донбассе, заявил во вторник официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

«Начиная с 00.01 (совпадает с мск) 27 июля 2020 года, по данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, военнослужащие Украины шесть раз нарушили достигнутые договоренности по соблюдению дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия», — сказал Осадчий журналистам.

Он также заявил о регулярных нарушениях со стороны украинских силовиков первого пункта допмер, а именно – запрета на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, под которыми, согласно договоренностям, подразумеваются «попытки изменить исходное позиционное размещение войск и дополнительное инженерное оборудование позиций». По словам Осадчего, всего за данный период было зафиксировано девять фактов проведения инженерных работ по оборудованию позиций украинских силовиков вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов Луганское, Троицкое, Кондрашевская-Новая, Счастье и Золотое-4 у линии соприкосновения в Донбассе.

«Видеофакты данных нарушений были ранее опубликованы на официальном сайте Народной милиции», — сказал официальный представитель оборонного ведомства республики.