В народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили об уничтожении позиции украинских силовиков в Донбассе.

«Адекватными действиями наших защитников огневая активность противника была своевременно пресечена», — заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

По данным милиции ЛНР, с этой позиции силовики обстреливали из минометов подконтрольный ЛНР поселок Калиновка.

Украинские военные корректировали огонь с помощью беспилотника типа Mavic Pro. Как сообщил ранее Осадчий, дрон сбили, а фото и видеоматериалы с карты памяти устройства оказались в распоряжении специалистов народнйо милиции.

Отмечается, что полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

Конфликт в Донбассе

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.