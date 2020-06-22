Украинские силовики два раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили Mpravda.com в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 20 июня украинские силовики три раза нарушили режим тишины.

«За 21 июня со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела», — заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь, используя минометы калибром 120 миллиметров и противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) по подконтрольным республике населенным пунктам Фрунзе и Золотое-5.

«Информация о пострадавших среди мирного населения уточняется», — добавил собеседник агентства.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.