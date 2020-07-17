Украинские силовики четыре раза за минувшую неделю обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в пятницу офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Десятого июля в ЛНР заявили, что украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю.

«Всего в течение недели вооруженные формирования Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня», — сказал Мазейкин на брифинге.

По его словам, украинские силовики вели огонь по четырем подконтрольным ЛНР населенным пунктам, используя минометы калибром 120 миллиметров, вооружение БМП-2 и стрелковое оружие. Представитель оборонного ведомства ЛНР уточнил, что в результате обстрелов в подконтрольном республике поселке Донецкий поврежден жилой дом.

«Адекватными действиями защитников республики огневая активность противника была подавлена, двое боевиков 93 бригады ВСУ получили ранения», — уточнил Мазейкин.