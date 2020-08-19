Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Яков Осадчий заявил, что украинские силовики нарушили дополнительные меры по перемирию, открыв огонь по позициям ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, с 16 августа украинские силовики не нарушали режим тишины.

«Несмотря на действующее перемирие и согласованные украинской стороной в СЦКК меры по усилению и контролю соблюдения условий режима прекращения огня, боевики ВСУ в очередной раз подло нарушили взятые на себя обязательства в день заседания трехсторонней контактной группы», — сообщил Осадчий журналистам.

Он уточнил, что в 15.30 со стороны позиций ВС Украины у подконтрольного Киеву населенного пункта Луганское был открыт огонь из стрелкового оружия по позициям ЛНР в районе подконтрольного Народной милиции селу Логвиново. По мнению Осадчего, данный обстрел должен был спровоцировать Народную милицию на ответный огонь.

По словам официального представителя оборонного ведомства республики, подобные действия «в очередной раз подтверждают неспособность командиров вооруженных формирований Украины навести порядок в своих подразделениях и контролировать соблюдение подчиненными достигнутых договоренностей».