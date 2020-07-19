Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, корректировавший огонь по подконтрольному ополченцам поселку Калиновка в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о минометном обстреле поселка Калиновка в Донбассе.

«В ходе обстрела для корректировки огня противник применял БПЛА типа Mavic Pro. Благодаря слаженным действиям расчетов противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с применением станции подавления «Тритон М1″, нарушитель воздушного пространства был обнаружен и уничтожен», — заявил Осадчий.

По его словам, фото и видеоматериалы с карты памяти беспилотника изучаются специалистами Народной милиции.

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.