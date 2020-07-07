Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по подконтрольному ополченцам поселку Донецкий в Донбассе, заявил во вторник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в артобстреле поселка Донецкий, в результате которого были повреждены четыре дома. Также из-за повреждения линии электропередачи без электричества остались завод и более 200 домов.

«В ходе обстрела для корректировки огня противник применял БПЛА типа «Мэвик-Про». Благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы «Тритон М1″ нарушитель воздушного пространства был обнаружен и принудительно посажен», — заявил Осадчий. Он уточнил, что фото- и видеоматериалы с БПЛА изучаются специалистами ЛНР.

По словам представителя оборонного ведомства республики, также Народная милиция ЛНР уничтожила огневую точку украинских силовиков. «Адекватными действиями наших защитников огневая активность артиллерии была пресечена, потери противника составили двое погибших, двое раненых, выведена из строя гаубица Д-30», — добавил Осадчий.