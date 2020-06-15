Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по подконтрольному ополченцам поселку Лозовое в Донбассе, заявил в понедельник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков, в том числе населенного пункта Лозовое.

«Благодаря слаженным действиям наших расчетов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны (ПВО)… нарушитель воздушного пространства республики был оперативно выявлен, опознан и уничтожен», — заявил Осадчий.

По его словам, украинские силовики использовали беспилотник для корректировки огня при попытке обстрелять объекты гражданской инфраструктуры в районе Лозового.

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.