Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики перехватила беспилотник украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам в субботу официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.

«Благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны (ПВО) и расчетов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 3 июля в зоне ответственности подразделений Народной милиции был обнаружен и принудительно посажен БПЛА 25 бригады (ВС Украины, — ред.) типа «Мэйвик-Про», — сказал Осадчий.

Осадчий уточнил, что при помощи данного беспилотника украинские силовики осуществляли слежку за патрулями наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, работающими у линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, на данный момент специалисты Народной милиции изучают карту памяти беспилотника.

«После незначительного ремонта летательный аппарат пополнит штат трофейной техники Народной милиции ЛНР», — сообщил Осадчий.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в «нормандском формате». В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.