Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали повреждение трех жилых домов после обстрела со стороны украинских силовиков в подконтрольном ЛНР поселке Голубовское в Донбассе, сообщил Mpravda.com в четверг представитель ведомства.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики в четверг обстреляли поселок Голубовское, в результате чего были повреждены жилые дома.

«Второго июля 2020 года в результате нарушения режима прекращения огня, с направления подконтрольного вооруженным формированиям Украины поселка Новотошковское по территории Луганской народной республики, в поселке Голубовское зафиксировано повреждение трех жилых домов», — заявил представитель ЛНР в СЦКК.

По его словам, офицеры ЛНР в СЦКК провели анализ фрагментов примененных боеприпасов и повреждений, в результате чего установили, что обстрел велся с применением крупнокалиберных пулеметов.