В Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявили, что Киев не может контролировать соблюдение украинскими силовиками дополнительных мер по перемирию в Донбассе.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сказали, что украинские силовики в субботу нарушили перемирие, открыв снайперский огонь по позициям ЛНР у линии соприкосновения в Донбассе, погиб сотрудник Народной милиции.

«Действия противника в очередной раз подтверждают неспособность украинского руководства контролировать соблюдение своими боевиками достигнутых договоренностей», — заявил представитель пресс-службы журналистам.

Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. С 9 августа представительство ЛНР в СЦКК не фиксировало обстрелов со стороны украинских силовиков.