Аварийная остановка нескольких насосных станций произошла в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили Mpravda.com в пятницу в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР «Лугансквода».

Ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили, что в пятницу украинские силовики открыли огонь из минометов калибром 120 миллиметров по территории республики, в результате в подконтрольном ЛНР поселке Голубовское была ранена женщина.

«3 июля в результате боевых действий произошел перепад напряжения на линиях электропередачи, в результате которого были кратковременно обесточены все насосные станции Алчевского управления ГУП ЛНР «Лугансквода». Аварийная остановка насосных станций привела к повреждению Родаковского магистрального водовода», — сообщил представитель пресс-службы предприятия.

Уточняется, что на время проведения ремонтных работ на водоводе сокращено централизованное водоснабжение подконтрольных ЛНР городов Алчевск, Стаханов, Кировск, Брянка, а также ряда сел и поселков Перевальского и Славяносербского районов республики.

«Недопоставка воды от суточного объема в данные районы составит около 50%. Возобновить водоснабжение планируется к вечеру 4 июля», — уточнил собеседник агентства.