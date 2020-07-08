Представители самопровозглашенной Луганской народной республики на заседании контактной группы по Донбассу согласовали предоставление гарантий безопасности для использования украинской авиации МЧС при тушении лесных пожаров на подконтрольной Киеву территории у линии соприкосновения, заявил Mpravda.com представитель ЛНР в группе Родион Мирошник.

В среду в формате видеоконференции началось очередное заседание контактной группы по Донбассу. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом заседания проинформировал, что в Луганской области вблизи линии разграничения возник лесной пожар, в результате которого погибли люди. Ермак призвал участников контактной группы по Донбассу рассмотреть вопрос об обеспечении перемирия из-за лесных пожаров на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

«ЛНР согласовала предоставление гарантий безопасности для использования украинской авиации МЧС для тушения лесных пожаров на территории, прилежащей к линии соприкосновения, подконтрольной Киеву», — заявил Мирошник.

Он уточнил, что представители Киева пытались поставить этот вопрос перед представителями России на заседании контактной группы, но получил ответ, что «с этим вопросом они должны обращаться к представителям ЛНР напрямую».

«После обращения Киева к ЛНР, Украина оперативно получила положительный ответ с просьбой об уточнении времени, территории полетов авиации и данных авиационных бортов. Остался единственный вопрос, почему Киев так долго тянул с запросом, если пожары бушуют уже около трех суток», — пояснил Мирошник.

С 21 июля прошлого года в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно было дополнено мерами по его обеспечению. Среди них – запрет на ведение огня, публикация приказов о перемирии и привлечение к ответственности его нарушителей. В ДНР неоднократно заявляли, что эти меры Киевом не выполняются.